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        Bakan Bak'tan Bolu'ya stadyum sözü

        – GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bolu Atatürk Stadyumu'nda sporculara seslenerek, "Bolu'da herkesin tartıştığı bir konu var, içinde bulunduğumuz stadyum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 15:21 Güncelleme: 16.03.2024 - 15:25
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        Bakan Bak'tan Bolu'ya stadyum sözü
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        – GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bolu Atatürk Stadyumu'nda sporculara seslenerek, “Bolu’da herkesin tartıştığı bir konu var, içinde bulunduğumuz stadyum. Bunu güzel bir stadyumla yenileyeceğiz. Çok güzel bir stadyumu Bolu’ya kazandıracağız. Çok kısa zamanda çalışmasını tamamlayıp ihalesini yapacağız. Bolu’ya hayırlı olsun” dedi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, partisinin Bolu Belediye Başkan adayı Muhammet Emin Demirkol’a destek vermek için kente geldi. İlk olarak Bolu Valiliğini ziyaret ederek spor yatırımları konusunda yetkililerle bir araya gelen Bakan Bak, daha sonra Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen sporcularla buluşma programına katıldı. Tribünleri dolduran sporculara seslenen Bakan Bak, Bolu’ya yapılacak spor yatırımlarını açıklayarak, “Bolu’nun spor şehri olması için çok büyük adımlar atacağız. Yaşamkent gençlik merkezinin tefrişatı yakında tamamlanmış olacak, onu açacağız. Yaşamkent’te bin kişilik spor salonunun inşaatına başlıyoruz. Sağlık mahallesinde gençlik merkezi ve sahaları gerçekleştireceğiz. Mudurnu ilçesinde salonun yanına ek salon yapılması talebi vardı, onu da yatırım programımıza aldık. Bolu, gençlerin kamp yaptığı önemli bir mekan. Bolu Aladağ’da bir gençlik merkezi kazandıracağız. Karaçayır mahallesinde 250 kişilik salonumuzu yapıyoruz ve yanına cimnastik için bir salon talebi var, onu da yapacağız. Belediye başkan adayı Muhammet Emin Demirkol’un projesi var, biz de bu projeyi destekliyoruz. Kartalkaya’da Bolulu gençlerin kayak öğrenmeleri için onu da destekliyoruz. Bolu’da herkesin tartıştığı bir konu var, içinde bulunduğumuz stadyum. Bunu güzel bir stadyumla yenileyeceğiz. Çok güzel yaşayan stadyumu Bolu’ya kazandıracağız. Çok kısa zamanda çalışmasını tamamlayıp ihalesini yapacağız. Bolu’ya hayırlı olsun. Boluspor’a da hayırlı olsun. Boluspor Türk sporunun efsanesidir. Türk futboluna çok futbolcu yetiştirdi“ diye konuştu.

        Bakan Bak, stadyumdaki programının ardından 1’inci lig takımlarından Boluspor Kulübü'nü ziyaret ederek Kulüp Başkanı Savaş Abak ve yöneticilerle bir araya geldi. Bakan Bak, daha sonra Karaçayır Mahallesinde bulunan Olimpik yüzme havuzu ile cimnastik salonunda incelemelerde bulundu. Bakan Bak, programın ardından kentten ayrıldı.

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