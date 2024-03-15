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        700 asırlık 'esnaf duası' geleneği, bu hafta yağmur altında yapıldı

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, bu kez yağmur altında sürdürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 14:45 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:50
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        700 asırlık 'esnaf duası' geleneği, bu hafta yağmur altında yapıldı
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        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, bu kez yağmur altında sürdürüldü.

        Mudurnu ilçe merkezindeki Orta Çarşı'da her cuma seladan sonra yapılan esnaf duası, 700 yıldan uzun süredir gerçekleştiriliyor. Ahilik kültürü olarak hayırlı ve bereketli kazanç için dua edilen geleneğe göre yapılan duaya ilçede yaşayanlar da eşlik etti. Esnaf duası bu hafta yağmur altında yapıldı. Duadan sonra bölge halkı, ilçedeki camilerde cuma namazı kıldı.

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