700 asırlık 'esnaf duası' geleneği, bu hafta yağmur altında yapıldı
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, bu kez yağmur altında sürdürüldü.
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, bu kez yağmur altında sürdürüldü.
Mudurnu ilçe merkezindeki Orta Çarşı'da her cuma seladan sonra yapılan esnaf duası, 700 yıldan uzun süredir gerçekleştiriliyor. Ahilik kültürü olarak hayırlı ve bereketli kazanç için dua edilen geleneğe göre yapılan duaya ilçede yaşayanlar da eşlik etti. Esnaf duası bu hafta yağmur altında yapıldı. Duadan sonra bölge halkı, ilçedeki camilerde cuma namazı kıldı.
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