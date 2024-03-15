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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde devrilen tır ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde devrilen tır nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:08
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde devrilen tır ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde devrilen tır nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Otoyolda İstanbul istikametine seyreden Uğur Y. idaresindeki 67 EK 309 plakalı silobas dorse takılı tır, 2. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı.

        Kazada, tıra takılı silobas dorse otoyola devrildi.

        Yolun iki şeridini kaplayan silobas dorse nedeniyle ulaşım, otoyolun İstanbul istikametinde aksadı. Ulaşım, kaza yapan tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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