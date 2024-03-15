Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde devrilen tır ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde devrilen tır nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde devrilen tır nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Otoyolda İstanbul istikametine seyreden Uğur Y. idaresindeki 67 EK 309 plakalı silobas dorse takılı tır, 2. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı.
Kazada, tıra takılı silobas dorse otoyola devrildi.
Yolun iki şeridini kaplayan silobas dorse nedeniyle ulaşım, otoyolun İstanbul istikametinde aksadı. Ulaşım, kaza yapan tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
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