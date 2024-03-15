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        Bolu'da yangında ev, ahır ve samanlık yandı; 2 hayvan kesildi

        BOLU'da samanlıkta çıkıp, ahır ve eve sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:15
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        Bolu'da yangında ev, ahır ve samanlık yandı; 2 hayvan kesildi
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        BOLU'da samanlıkta çıkıp, ahır ve eve sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yaralanan 2 büyükbaş ölmek üzereyken kesilirken, ev ve diğer yapılar kullanılamaz hale geldi.

        Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde Rıdvan Özcan'a ait samanlıktaki kömür kazanında, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa süre büyüyerek tüm samanlığı sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler bitişikteki ahır ve eve de sıçradı. Özcan ailesi ile komşuları ahırdaki hayvanları kurtarmak için seferber olurken, ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, yangında yaralanan 2 büyükbaş ölmek üzereyken kesildi. Özcan ailesi büyük üzüntü yaşarken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri

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