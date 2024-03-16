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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, Bakan Kacır'ın ziyaretini değerlendirdi:

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a, kente bilim ve sanayi alanındaki müjdeleri için teşekkür ederek, "İstihdama, üretime ve ihracata katkı sağlayacak, Bolu'muzu her anlamda geliştirecek yeni organize sanayi bölgemizin de sözünü almış olduk. İş insanlarımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 12:15 Güncelleme: 16.03.2024 - 12:15
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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, Bakan Kacır'ın ziyaretini değerlendirdi:
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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a, kente bilim ve sanayi alanındaki müjdeleri için teşekkür ederek, "İstihdama, üretime ve ihracata katkı sağlayacak, Bolu'muzu her anlamda geliştirecek yeni organize sanayi bölgemizin de sözünü almış olduk. İş insanlarımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum." dedi.

        Demirkol, yaptığı açıklamada, 14 Mart'ta kenti ziyaret eden Bakan Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile güzel bir program gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Bakan Kacır ve Gezeravcı'nın Bolu'da üniversite öğrencileriyle buluştuğunu aktaran Demirkol, "Çok büyük katılım, çok büyük coşku vardı. Alper Gezeravcı'nın uzaydaki deneyimlerini paylaştığı semineri, gençlikle buluşması çok büyük coşkuya sahne oldu. İşte Bolu gençliği de bunu arzu ediyor. Biz gençlerimizin vizyonunu geliştirecek, geleceğe dair umutla bakmalarını sağlayacak çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Demirkol, projeleri arasında yer alan "Kapsül 14"'ün, Bakan Kacır tarafından takdirle karşıladığını kaydetti.

        Bakan Kacır'dan bünyesinde teknokentin de kurulacağı büyük bir "Kapsül-14" bilim merkezi sözünü aldıklarını anlatan Demirkol, "İnşallah bizler hep beraber Bolu'muzu bu vizyon içerisinde en güzel şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. Bilim merkezimiz çok büyük bir proje olacak. İçinde 16 fakültemizin teknik atölyelerinin olduğu, teknolojinin ve bilimin buluştuğu içinde teknolojik çalışmaların yapıldığı, teknokentin de içinde olması vesilesiyle ulusal ve uluslararası firmaların da Bolu'muza gelerek gençlerimizle buluştukları ve beraber çalıştıkları çok büyük bir merkez olacak." diye konuştu.

        Demirkol, Bakan Kacır'ın, Bolu Organize Sanayi Bölgesinin geliştirilmesi ve yeni bir organize sanayi bölgesi açılması yönündeki taleplerini de olumlu karşıladığını dile getirdi.

        Bu çalışmaların kente ve Bolululara faydasından bahseden Demirkol, "İstihdama, üretime ve ihracata katkı sağlayacak, Bolu'muzu her anlamda geliştirecek yeni organize sanayi bölgemizin de sözünü almış olduk. İş insanlarımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun. Müjdeler için de ziyaretleri için de Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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