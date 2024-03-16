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        Mudurnu'da çıkan baca yangını söndürüldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 09:32 Güncelleme: 16.03.2024 - 09:35
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        Mudurnu'da çıkan baca yangını söndürüldü
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaygana Mahallesi Mezbahane Sokak'taki dört katlı apartmanda baca yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangın büyümeden söndürdü.

        Yangında dumandan etkilenen karı koca, ambulansta tedavi edildi.

        Galeri
        Galeri

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