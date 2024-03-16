Mudurnu'da çıkan baca yangını söndürüldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaygana Mahallesi Mezbahane Sokak'taki dört katlı apartmanda baca yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangın büyümeden söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen karı koca, ambulansta tedavi edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.