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        BBP Genel Başkanı Destici, Bolu'da iftar programında konuştu:

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yapamayacağımız hiçbir vaadin sözünü vatandaşımıza vermedik hatta bunun için bizi kınayanlar da oldu. Bu bize uymaz. Biz milletimizi bugüne kadar aldatmadık, aldatmayacağız. Bizim farkımız budur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 21:50 Güncelleme: 16.03.2024 - 21:50
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        BBP Genel Başkanı Destici, Bolu'da iftar programında konuştu:
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        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yapamayacağımız hiçbir vaadin sözünü vatandaşımıza vermedik hatta bunun için bizi kınayanlar da oldu. Bu bize uymaz. Biz milletimizi bugüne kadar aldatmadık, aldatmayacağız. Bizim farkımız budur." dedi.

        Destici, partisinin Gerede Belediye Başkan adayı Akif Allar tarafından kent merkezinde bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Salonun girişindeki aşçıların yanına giden Destici, iftar yemeği olarak hazırlanan etli pilavı katılımcılara dağıttı.

        Destici, BBP'nin kurulduğu günden bu yana hep doğruların yanında, yanlışların karşısında durduğunu belirterek, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini, istiklalini ve istikbalini, Türk kültürünü, İslam inancını, bayrak, ezan, vatan ve millet sevgisini öncelediğini söyledi.

        BBP'nin Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğuna değinen Destici, "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz hain darbe gecesi kuruldu. 2017 referandumunda birlikte olduk. 2018 seçimlerini birlikte kazandık. 2019'da birlikte olduk. 2023 seçimlerini yine Cumhur İttifakı olarak birlikte kazandık. Şimdi 2024 yerel seçimlerindeyiz. İşbirliği yaptığımız yerler var, ayrı ayrı girdiğimiz yerler var. Bütün büyükşehir belediye başkanlıklarında işbirliği yapıyoruz. Bolu Belediyesi, Gerede Belediyesinde de Cumhur İttifakı partilerimizin kendi adayları var. Bizim de burada kazanacak bir adayımız var. Kardeşçe bir yarış, demokratik bir yarış olacak." diye konuştu.

        Destici, BBP olarak bugüne kadar asla yalan üzerine siyaset kurmadıklarının altını çizerek, "Yapamayacağımız hiçbir vaadin sözünü vatandaşımıza vermedik hatta bunun için bizi kınayanlar da oldu. Bu bize uymaz. Biz milletimizi bugüne kadar aldatmadık, aldatmayacağız. Bizim farkımız budur. Biz siyaseti böyle öğrendik Muhsin başkanımızdan. Böyle yolumuza devam ediyoruz." dedi.

        En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini söyleyen Destici, "En düşük emekli maaşının bir asgari ücret olan 17 bin liraya çıkarılmasını bir kez daha buradan haykırıyoruz. Emeklilerimize bayram ikramiyesi olarak 3 bin lira açıklandı. Enflasyona göre baktığımızda bunun en az 5 bin lira olması gerekiyordu. Biz diyoruz ki ramazan ayı için bu 5 bin lira olsun. Ama Kurban Bayramı için en azından bir küçükbaş koyun, keçi, toklu alıp kurban kesmesi için 10 bin lira. Kurban Bayramı ikramiyesi 10 bin lira olmasını teklif ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Destici, Akif Allar ile belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarını kürsüye davet ederek, salonda bulunanlardan destek istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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