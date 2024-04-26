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        Bolu'da çamurda mahsur kalan 2 inek iş makinesiyle kurtarıldı

        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çamurda mahsur kalan ve iş makinesiyle kurtarılan 2 inek sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 10:18 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:07
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        Bolu'da çamurda mahsur kalan 2 inek iş makinesiyle kurtarıldı
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        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çamurda mahsur kalan ve iş makinesiyle kurtarılan 2 inek sahibine teslim edildi.

        Anadolu Otoyolu Dörtdivan Dinlenme Tesisleri mevkisinde çamura saplanan 2 ineği fark eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine Yeniçağa ve Dörtdivan İlçe Özel İdaresi ile Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kepçeye bağlanan halat yardımıyla kurtarılan hayvanlar, daha sonra sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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