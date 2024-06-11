Bolu'da sıcaktan bunalanlar travertenlerdeki havuzlara girdi

Eğitimleri sırasında atların bunaldığını anlatan Demirkaynak, "Havalar aşırı sıcak. Atlarımızı zor çalıştırıyoruz. Ahırda bile çok terliyor ve sürekli soğuk su ile yıkıyoruz. Hayvanları dışarıya salamıyoruz. Sabah ve akşam serininde dışarıya bırakıyoruz." dedi.

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