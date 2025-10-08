Bolu'da minibüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Bolu'nun Mengen ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ankara-Zonguldak kara yolundan Ankara istikametine ilerleyen Hasan G. idaresindeki 35 CMJ 939 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dorukhan Tüneli çıkışında karşı şeride geçerek Hakan H. yönetimindeki 06 HB 4525 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Yüksel H. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengen İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Zonguldak istikametine bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.
