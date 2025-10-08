Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da bitkin halde bulunan kızıl şahin bakımının ardından doğaya salındı

        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl şahin, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:52 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:52
        Bolu'da bitkin halde bulunan kızıl şahin bakımının ardından doğaya salındı
        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl şahin, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakıldı.

        Dörtdivan ilçesinde hareket edemeyen şahin bulanların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Ekipler tarafından teslim alınan kızıl şahin, veteriner kliniğine götürüldü.

        Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından kızıl şahin, doğal yaşam alanına salındı.

        Yetkililer, yaban hayvanlarının korunması konusunda vatandaşların duyarlılığının önem taşıdığını belirterek, benzer durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

