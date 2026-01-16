Bolu'da çökme yaşanan binadan düşen parçalar park halindeki araca hasar verdi
Bolu'da çökme yaşanan 3 katlı metruk binadan düşen parçalar nedeniyle park halindeki hafif ticari araçta hasar oluştu.
Bolu'da çökme yaşanan 3 katlı metruk binadan düşen parçalar nedeniyle park halindeki hafif ticari araçta hasar oluştu.
Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak üzerindeki 3 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi.
Binanın olduğu alana gelen cadde ve sokakları yaya ve araç girişine kapatan ekiplerce yaptığı incelemede binada kimsenin yaşamadığı tespit edildi.
Çökme yaşanan binadan düşen kereste ve taş parçaları nedeniyle park halindeki 1 hafif ticari araçta hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.