Bolu'da çökme yaşanan binadan düşen parçalar park halindeki araca hasar verdi

Bolu'da çökme yaşanan 3 katlı metruk binadan düşen parçalar nedeniyle park halindeki hafif ticari araçta hasar oluştu.





Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak üzerindeki 3 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi.



Binanın olduğu alana gelen cadde ve sokakları yaya ve araç girişine kapatan ekiplerce yaptığı incelemede binada kimsenin yaşamadığı tespit edildi.



Çökme yaşanan binadan düşen kereste ve taş parçaları nedeniyle park halindeki 1 hafif ticari araçta hasar oluştu.







