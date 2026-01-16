Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da çökme yaşanan binadan düşen parçalar park halindeki araca hasar verdi

        Bolu'da çökme yaşanan 3 katlı metruk binadan düşen parçalar nedeniyle park halindeki hafif ticari araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 18:12 Güncelleme: 16.01.2026 - 18:12
        Bolu'da çökme yaşanan binadan düşen parçalar park halindeki araca hasar verdi
        Bolu'da çökme yaşanan 3 katlı metruk binadan düşen parçalar nedeniyle park halindeki hafif ticari araçta hasar oluştu.


        Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak üzerindeki 3 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi.

        Binanın olduğu alana gelen cadde ve sokakları yaya ve araç girişine kapatan ekiplerce yaptığı incelemede binada kimsenin yaşamadığı tespit edildi.

        Çökme yaşanan binadan düşen kereste ve taş parçaları nedeniyle park halindeki 1 hafif ticari araçta hasar oluştu.



