Bolu'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosikletliye 49 bin 680 lira ceza uygulandı
Bolu'da motosikletiyle tehlikeli hareketler yaparak trafiği güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 49 bin 680 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle ilerlerken tehlikeli hareketler yapan sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, kimliğini belirledikleri motosiklet sürücüsü S.U'ya "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten 49 bin 680 lira idari para cezası uyguladı.
Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
