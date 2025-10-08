Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosikletliye 49 bin 680 lira ceza uygulandı

        Bolu'da motosikletiyle tehlikeli hareketler yaparak trafiği güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 49 bin 680 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:44 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:44
        Bolu'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosikletliye 49 bin 680 lira ceza uygulandı
        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle ilerlerken tehlikeli hareketler yapan sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle ilerlerken tehlikeli hareketler yapan sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekipler, kimliğini belirledikleri motosiklet sürücüsü S.U'ya "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten 49 bin 680 lira idari para cezası uyguladı.

        Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

