Bolu'da durdurulan otomobilde 7 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın iç bölümlerinde gizlenmiş uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada dingil kısmına gizlenmiş halde 7 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu yakalandı.

