Bolu'da otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Sağlık Mahallesi Çömlekçiler Caddesi'nde ilerleyen Ş.İ. idaresindeki 14 ADN 939 plakalı hafif ticari araç, karşı istikamette seyreden M.K. yönetimindeki 14 AAP 069 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
