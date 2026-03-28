Okul Sporları Halk Oyunları Yıldızlar Grup Müsabakaları Bolu'da başladı
Bolu, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Halk Oyunları Yıldızlar Grup Müsabakaları'na ev sahipliği yapıyor.
Bolu 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalar, 9 ilden 170 sporcunu katılımıyla gerçekleşiyor.
Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk oyunlarının sergilendiği müsabakaların ilk gününde düzenlemeli gösteriler yapıldı.
Sahneye çıkan öğrenciler, yıl içinde hazırladıkları gösteriyi seyircilerin ve hakemlerin beğenisine sundu.
Etkinliği, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile daire amirleri ve müsabakaya katılan öğrencilerin aileleri de takip etti.
Müsabakalar, 30 Mart Pazartesi günü sona erecek.
