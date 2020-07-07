Oğlunu öldüren baba, hakim karşısına çıktı; kızı cezalandırılmasını istedi

<br>Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA) BOLU´nun Yeniçağa ilçesinde, tartıştığı oğlu Rıza Çolak'ı (19) av tüfeğiyle vurarak, öldüren Ömer Çolak'ın (48) tutuklu yargılanmasına başlandı. Çolak, duruşmadaki savunmasında, korkutmak için ateş ettiğini iddia ederek, pişman olduğunu söylerken, kızı Deniz Çolak ise "Ben ambulansı aradığımda babam, beni taklit ederek, dalga geçiyordu. Babamdan şikayetçiyim, inşallah ceza alır" dedi.<br>Olay, geçen yılın Aralık ayında, ilçeye bağlı Yamanlar köyünde meydana geldi. Ömer Çolak ile oğlu Rıza Çolak arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Ömer Çolak, kavga sırasında oğluna av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Rıza Çolak, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ömer Çolak ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ömer Çolak'ın, Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya Ömer Çolak ile eşi Kadriye Çolak, kızı Deniz Çolak ve taraf avukatları katıldı. <br>'AMACIM KORKUTMAKTI'<br>Ömer Çolak, duruşmadaki savunmasında, oğlunun kendisine küfredip, saldırdığını öne sürerek, "Ben eve gelmeden önce biraz alkol almıştım. Eve gelince de oğlum bana saldırdı. Daha sonra beni yere yatırdı. Ben de o an sinir harbi ile av tüfeğini elime aldım. Amacım korkutmaktı. İlk kurşunu da boşa sıktım. Daha sonra oğlum üzerime gelince ikinci kurşunu da rastgele sıktım. Göğsünden vurulduğunu gördüğüm an 112´yi aradım. Pişmanım" dedi.<br>'KIZIM, İKİNCİ KERE ATEŞ ETMESİN, DİYE KAPIYI KAPATTI'<br>Mahkemede tanık olarak ifade veren Ömer Çolak'ın eşi Kadriye Çolak ise "Eşim eve gelince oğlum ona tepki gösterdi. 'Baba sen neden içiyorsun? Çoluğun çocuğun var. Biz utanıyoruz. Sen bizden utanmıyor musun?' diye sordu. Sonra eşim yerinden kalktı ve gitti. Ben ilk başta sigara içmeye gitti sandım. Daha sonra elinde tüfekle geldi. Kapıyı araladı ve oğluma ateş etti. Oğlum göğsünden vuruldu ve yere yığıldı. Kızım, kapının yanındaydı ve ikinci kere ateş etmesin, diye kapıyı kapattı. Tam o sırada eşim bir kez daha ateş etti. O da kızımın kapıyı ittirmesiyle birlikte duvara çarptı. Daha sonra kızım 112'yi aradı. Ambulans geldiği sırada Rıza hayatını kaybetmişti" diye konuştu.<br>'BEN AMBULANSI ARARKEN DALGA GEÇİYORDU, İNŞALLAH CEZA ALIR'<br>Ömer Çolak'ın kızı Deniz Çolak da "Babam, Rıza'nın boynuna sarılmaya çalıştı. Rıza onu ittirdi ve babam yere düştü. Daha sonra yerden kalkıp yine boğazına sarıldı. Rıza 'Babamsın sana vurmak istemiyorum' dedi. O sırada babam yukarı kata çıkıp av tüfeğini aldı. Kapıyı araladı ve Rıza'ya ateş etti. Ben ikinci kere ateş etmesin, diye kapıyı kapattım. O anda bir kez daha ateş etti ve kurşunlar duvara isabet etti. Kardeşim yere yığıldı ve ben hemen etrafımdaki bezlerde onun göğsüne bastırdım. O sırada ambulansı aradım. Ben ambulansı aradığımda babam, beni taklit ederek, dalga geçiyordu. Babamdan şikayetçiyim, inşallah ceza alır" dedi.<br>Mahkeme heyeti, duruşmayı ertelerken, sanık Ömer Çolak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT<br>2020-07-07 17:39:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.