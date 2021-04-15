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HaberlerFutbol1. LigÜmraniyesporBoluspor: 1 - Ümraniyespor: 4 | MAÇ SONUCU
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Boluspor: 1 - Ümraniyespor: 4

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor - Ümraniyespor karşılaşması konuk takımın 4-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı

Boluspor: 1 - Ümraniyespor: 4 | MAÇ SONUCU

Beypiliç Boluspor: 1 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 4

Stat: Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Akıncık

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Tugay Kaçar, Gökhan Sazdağı (Dk. 80 Arda Köksal),Oğuzhan Berber, Abdullayev (Dk. 65 Gyasi),Muhammed Gümüşkaya (Dk. 65 Da Silva),Kasongo (Dk. 76 Hamza Gür),Ali Keten, Burak Bekaroğlu (Dk. 46 Aykut Demir),Muhsin Yıldırım

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Vrsajevic, Alim Öztürk, Serkan Göksu (Dk. 84 Gökhan Süzen),Hüseyin Atakan Üner (Dk. 24 Gomis),Yusuf Emre Gültekin (Dk. 84 Mustafa Can Karagöz),Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Ercan Coşkun, Mayi (Dk. 76 Kehinde),Camara (Dk. 84 Hasan Batuhan Artarslan)

Goller: Dk. 18 Vrsajevic, Dk. 26 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 81 Camara, Dk. 81 Kehinde (Bereket Sigorta Ümraniyespor),Dk. 36 Gökhan Sazdağ (Beypiliç Boluspor)

Sarı kart: Dk. 59 Oğuzhan Berber, Dk. 64 Ali Keten, Dk. 90+2 Fethi Özer (Beypiliç Boluspor),Dk. 73 Mayi, Dk. 90+4 Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada, Ümraniyespor atağında cezasahası içinde kaleciyi geçen Camara’nın şutunda top direkten auta çıktı.

10. dakikada, cezasahası gönderilen topa gelişine vuran Emre Gültekin’in şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

15. dakikada, rakibiyle girdiği mücadelede kazanan Kasongo’nun cezasahası içine gönderdiği topla buluşan Gökhan Sazdağı’nın şutunda top auta gitti.

19. dakikada, Ümraniyespor atağında topla birlikte cezasahası içine giren Vrsajevic’in sert şutunda top ağlara gitti. 0-1

28. dakikada, cezasahası içinde topla buluşan Yusuf Emre Gültekin’in sert şutunda top ağlara gitti.

35. dakikada, cezasahası içinde Ercan Coşkun’un Bolusporlu oyuncu Gökhan Sazdağı’na müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada, Gökhan Sazdağı’nın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 1-2

44. dakikada, Ercan Coşkun’un orta sahaya yakın bölgeden çektiği sert şutu kaleci kornere çeldi.

81. dakikada, Ümraniyespor’un kullandığı kornerde cezasahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Kehinde’nin şutunda top ağlara gitti. 1-3

83. dakikada, Yusuf Emre Gültekin’in cezasahası içine gönderdiği topla buluşan Kehinde’nin şutunda top ağlara gitti. 1-4

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