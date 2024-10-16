bomontiada’da iki yeni Cumhuriyet sergisi

Yapı Kredi bomontiada, 23 Ekim – 30 Kasım tarihleri arasında GALERİ ve 4.Kat’ta birbiriyle bağ kuran iki ayrı sergiye ev sahipliği yapıyor. Oylum Öktem’in yirmi yıl boyunca üzerinde çalıştığı; Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar, heykel, müzik, edebiyat ve resim sanatlarının gelişimine önemli katkılar sunan sanatçı ailesinin arşivi ‘‘Cumhuriyetin Sanatçı Ailesi: "Işık Senfonisi’’ tarihte ilk kez sergileniyor. Fotoğraflar, kristal lambalı piyano, tablolar, heykeller, eskizler ve arşiv belgelerinden oluşan sanatla örülü yüksek bir yolculuğa davet eden sergide, geçmiş diye nitelendirilen, sanatla yükselen zarif mücadelelerin tüm çağlarda yaşanacak değerler olduğu bilgisi yeniden hatırlanıyor. Öktem, aralarında uluslararası alanda tanınan iki heykeltıraşı, babası Tankut Öktem ve dayısı Haluk Tezonar’ı da yetiştirmiş anne ve baba tarafından ailelerin bir’leşen hikayesini, sergiye eşlik eden kitabıyla da okuyucularla buluşturuyor.

REKLAM Oylum Öktem’in beşinci kişisel sergisi “Bir Çağın Kapanışı; Yeniden Doğuş” ise sanatçının 25’i aşkın heykel, fotoğraf ve video çalışmasından oluşuyor. Öktem’in, yaratım sürecinde imgenin bilinçdışında eyleme geçmesi ile bu kendinden kopup “Yeni Kendine” kanat açma; içkinliğin dünyasını aşkınlığa kavuşturduğu bilgisi eserleri aracılığıyla açığa çıkıyor. ‘‘Sanatçı heykelleri aracılığıyla tüm zamanları ve insanlığın yaşantısını kuşatan öz benliğimizle karşılaşmamızı istiyor. Bu eylem yıkıcı ve yapıcıdır. Bu aktif imgelemin asıl işlevi özgürleşmektir. Bu son bulma yeniden doğum ve yaratıdır.”

Öktem iki sergi arasındaki bağı ise şöyle aktarıyor: ‘'Atalarıma geleceğe aktardıkları bilinçlerine bir bağ olarak her daim minnet duydum. Benim de yüzlerini görmeyeceğim gelecek kuşaklara aktarım çabamda sevincim kendimden öte, sonsuz akışa inançtan. Bu süreç, sanatın ve bilincin yüksek varlığını sürdürdüğünü gösterdi. Sergi ve kitabın var olması, bizim yaşam zamanımıza emanet edilmiş olan Işığın ve temel bilinçte var olan değerlerin ikinci yüzyılın şafağında gün yüzüne çıkma vakitleri gelmişti. Bu yüksek kanıtı saklayan arşiv kutuları 100 yıldır her kuşakta bir kişinin mutlak ilgisiyle saklanmış, barışa ulaşılacak savaş zamanlarını da aşmıştı. Kuşaktan kuşağa bugüne, bana, geleceğe ulaştı. Ne mutlu bize, hepimize…’’