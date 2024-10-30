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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Boost Outsource'a uluslararası pazarlama ödülü - İş-Yaşam Haberleri

        Boost Outsource'a uluslararası pazarlama ödülü

        17 Ekim 2024 tarihinde Londra'da düzenlenen International Property Awards'ta Boost Outsource Marketing, Türkiye'ye "Best Development Marketing Turkey" ödülünü getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 17:07 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:08
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        Boost Outsource'a uluslararası ödül
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        Türkiye’nin önde gelen pazarlama şirketi Boost Outsource Marketing, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı. Boost, gayrimenkul sektörüne sunduğu yaratıcı pazarlama stratejileriyle International Property Awards'ta "Best Development Marketing Turkey" ödülüne layık görüldü.

        "ULUSLARARASI OTORİTELER DEĞERLENDİRDİ"

        Boost Outsource Marketing’in Kurucu Ortağı Barış Ekinci konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Bugün artık dünyada gayrimenkul projeleri sadece tasarım gözüyle değil stratejik pazarlama yaklaşımı ile uluslararası otoriteler tarafından değerlendiriliyor. Biz de Boost Outsource Marketing olarak, alanında uzman kadromuz, yaratıcı ve yenilikçi pazarlama çözümlerimizle gayrimenkul sektörüne değer katmaya devam ediyoruz. Bu başarı, müşterilerimize sunduğumuz sonuç odaklı çözümlerimizin gücünü bir kez daha gösteriyor. Bu ödül ekibimizin tecrübesinin ve gösterdiği üstün çabalarının bir sonucudur. Türkiye, gayrimenkul geliştirme ve pazarlama alanında prestijli çok sayıda projeye sahip. Uluslararası arenada bu başarıyı taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

        Boost Outsource Marketing Ortağı Özlem Berber Abay ise duygularını şöyle ifade etti: "Boost Outsource Marketing olarak her zaman iş ortaklarımıza çözüm odaklı bir yaklaşım sunuyoruz. Aldığımız bu değerli ödüller işimizi ne kadar doğru yaptığımızı ve tüketicilerin de beklentisinin ötesinde projelere imza attığımızı gösteriyor. International Property Awards gibi prestijli bir platformda ödül kazanmak, çalışmalarımızı daha da ileriye taşımak için büyük bir motivasyon kaynağı. Bu başarı hikayesine ortak almamızı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz."

        Bu prestijli ödül, Boost Outsource Marketing’in gayrimenkul projelerinde sunduğu yenilikçi pazarlama çözümleri ve 25 yılı aşkın tecrübesini taçlandırıyor. Boost, kreatif ajans hizmetlerinden dijital pazarlamaya kadar geniş bir yelpazede entegre çözümler sunarak hizmet verdiği markalara değer katıyor.

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