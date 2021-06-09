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Borç ve ceza yapılandırma yasası Resmi gazete'de yayımlandı

Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar söz konusu yapılandırmadan yararlanacak. Yapılandırma için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek

Borç ve ceza yapılandırma yasası Resmi gazete'de yayımlandı
Reuters

Sigorta primleri, vergi cezaları, çek, protestolu senet, kredi kartı ve KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılması da yasa kapsamında yer alıyor.

MATRAH ARTIRIMI İMKANI

Düzenlemeyle, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı imkanı getirildi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının %50'si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak. Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borcu sahiplerinin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık'a kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde bu durum kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

İlk taksit ödemeleri Eylül ayı sonuna kadar yapılabilecek olan yapılandırma için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekiyor. Yapılandırmadan 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yararlanabilecek.

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