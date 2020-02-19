Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Çin-ABD arasındaki ticaret gerilimi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da hiç düşmeyen tansiyon, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ve son olarak patlak veren koronavirüs salgınına rağmen ABD borsaları son 1 yıldır rekor üstüne rekor kırıyor.

ABD'de tüm bu olumsuzluklara rağme S&P 500 endeksi son 1 yılda yüzde 21 yükseldi. Endeks 2020 yılında ise yüzde 4.2 yükseldi. Bunun yanında teknoloji devlerinin hisselerinin dahil olduğu Nasdaq Birleşik Endeksi ise son 1 yılda yüzde 30 yükseldi. Neredeyse her yeni günde yeni bir rekorun kırıldığı Nasdaq'taki yükseliş 2020'de yüzde 10'u aştı.

TRİLYON DOLARLAR HAVADA UÇUŞUYOR

Bu olumlu rüzgarlar sayesinde Apple, Microsoft gibi devler 1.4 trilyon dolarlık piyasa değerini aşmayı başardı. Amazon da 1.07 trilyon dolarlık değeriyle 'trilyon dolar' kulübünün kalıcı bir üyesi haline gelme yolunda emin adımlarla ilerliyor. ABD'de teknoloji hisseleri bir nevi yeni bir altın çağını yaşarken Türkiye'deki teknoloji firmaları da piyasa değeri bakımından olmasa da getiri bakımından ABD'li devleri geride bıraktı. 2020 başında Borsa İstanbul'da BIST Teknoloji Endeksi'nde yer alan firmaların hisselerini alan yatırımcıların yüzü fazlasıyla güldü.

BIST Teknoloji Endeksi'nin ve endeksteki şirketlerin 2020 performansı:

Şirket 31.Ara 18.Şub Değişim (%) Piyasa Değeri (milyon TL) Escort Teknoloji 1.39 3.44 147.5 170.9 ARD Bilişim Teknolojileri* 6.36 15.3 140.6 365.3 Alcatel Lucent Teletaş 12.04 21.64 79.7 934.2 Link Bilgisayar 18.15 30.26 66.7 160.7 Arena Bilgisayar 7.53 11.77 56.3 380.2 Kron Telekom 12.72 19.85 56.1 298.2 Armada Bilgisayar 16.39 23.2 41.5 550.1 ASELSAN 20.94 29.18 39.4 33560 Despec Bilgisayar 4.24 5.74 35.4 132.2 Kafein Yazılım 11.14 14.97 34.4 295.7 İndeks Bilgisayar 9.7 12.59 29.8 703.4 NETAŞ Telekom 13.06 16.04 22.8 1061 Fonet Bilgi Teknolojileri 7.69 9.11 18.5 354.8 Datagate Bilgisayar 7.81 9.14 17.0 278.4 Logo Yazılım 60.8 69.95 15.0 1742 Karel Elektronik 14.53 16.49 13.5 981.9 Plastikkart 9.27 9.81 5.8 224.7 Papilon Savunma 10.67 10.97 2.8 377.1 Smartiks Yazılım 9.81 10.01 2.0 316.4 BIST Teknoloji Endeksi 102.115 139.055 36.2 42887 *ARD Bilişim'in halka arzı yeni gerçekleştiğinden ilk fiyat 6 Şubat kapanış fiyatıdır

BIST Teknoloji Endeksi 18 Şubat kapanışı itibarıyla 2020 genelinde yüzde 36.2 yükseldi. Endekste yer alan firmaların toplam piyasa değeri de böylece 42 milyar 887 milyon liraya ulaştı. Endeksin son 1 yıldaki yükselişi ise yüzde 42'yi buldu. Karşılaştırmak için gösterge olarak kabul edilen BIST 100 endeksine baktığımızda burada yükselişin yüzde 4.9'da kaldığını görüyoruz.

ESCORT YÜZDE 147.5 YÜKSELDİ

Teknoloji endeksinde yer alan şirketlerin tamamı bu yıl değer kazandı. ARD Bilişim şubat başında halka arz oldu ve o da endeksteki genel trende uyarak yüzde 140.6 yükseliş yaşadı. 2020'de 18 Şubat itibarıyla en çok kazandıran BIST Teknoloji şirketi Escort Teknoloji oldu. Escort hisseleri söz konusu dönemde yüzde 147.5 değer kazandı. Firmanın piyasa değeri bu yükselişle 170.9 milyon lirayı buldu.

EN DEĞERLİ DÖRDÜNCÜ ŞİRKET

Tabii endeksteki yukarı yönlü hareketin en önemli bayraktarı endeksteki ağırlığıyla ASELSAN oldu. ASELSAN hisseleri 2020 genelinde yüzde 39.4 yükseldi. Böylece ASELSAN'ın piyasa değeri 33 milyar 560 milyon liraya çıktı. ASELSAN 18 Şubat itibarıyla Koç Holding Garanti Bankası ve Akbank'ın ardından Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli 4. şirket konumunda bulunuyor. Koç Holding'in piyasa değeri 50.4, Garanti'nin 49, Akbank'ın ise 42.3 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

NET KÂRI YÜZDE 45 YÜKSELDİ

ASELSAN'ın yükselişinde ise beklenenden iyi gelen 2019 yılı mali sonuçları etkili oldu. ASELSAN'ın net kârı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 45 artışla 3.4 milyar seviyesine ulaştı. İhracat teslimat tutarı da önceki yıla kıyasla yüzde 50 artış göstererek 330 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece şirket ihracatta tarihi zirvesini gördü.