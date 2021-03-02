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Borsa liginde şubat ayında en fazla kazandıran Galatasaray, en fazla kaybettiren Fenerbahçe oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 16.4 ile Galatasaray oldu. Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22.7 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi olarak kayıtlara geçti

Borsa liginde şubat ayında en fazla kazandıran Galatasaray, en fazla kaybettiren Fenerbahçe oldu
AA

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 16,4 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Spor endeksi, şubatta yüzde 5,5 değer kaybetti.

Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray, Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray, şubatta yatırımcısına yüzde 16,4 kazandırdı.

Aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışının içine giren Trabzonspor, borsadaki performansını yeşil sahalara da taşıdı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri geçen ay yüzde 0,8 değer kazandı.

Geçen ay Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22,7 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri de şubatta yüzde 2,9 azalış kaydetti.

Analistler, Fenerbahçe'nin zirve mücadelesi içinde olmasına karşın Süper Lig'de dalgalı bir performans gösterdiğini belirterek, Süper Lig'deki Galatasaray ve Göztepe yenilgileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Medipol Başakşehir'e elenmesi sonrası Fenerbahçe'nin hisselerinde belirgin düşüşler görüldüğünü ifade etti.

YILBAŞINDAN BU YANA EN FAZLA KAZANDIRAN GALATASARAY

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden yılbaşından bu yana yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 5,4 ile Galatasaray oldu.

Söz konusu dönemde Trabzonspor'un hisseleri yüzde 1,6 artarken, Fenerbahçe yüzde 0,7 ve Beşiktaş yüzde 1,5 kaybettirdi.

4 büyüklerin borçlarının artması ve zarar açıklamaları, hisseleri üzerinde de baskı oluşturdu.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe, şubat ayını 2 milyar 906 milyon 52 bin 800 lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 2 milyar 305 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Galatarasay, 1 milyar 240 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 955 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş takip etti.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin şubat ayı, 2020 sonuna göre getirileri ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket2020 Aralık kapanış fiyatı (TL)2021 Ocak kapanış fiyatı (TL)2021 Şubat kapanış fiyatı (TL)2021 Şubat aylık değişim (yüzde)2020 sonuna göre fark (yüzde)Piyasa değeri (TL)
Galatasaray4,053,674,27+16,4+5,42.305.800.000
Trabzonspor2,442,462,48+0,8+1,61.240.000.000
Beşiktaş4,044,103,98-2,9-1,5955.200.000
Fenerbahçe29,5638,0029,36-22,7-0,72.906.052.800

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