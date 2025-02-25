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        Haberler Bilgi BORSA NEDEN DÜŞTÜ? 25 Şubat 2025 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 25 Şubat 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Güne yüzde 0,09 yükselişle 9.583,73 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, kapanışta yüzde yüzde 1,29 değer kaybederek günü 9.451,58 puandan tamamladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul endeksinin son dönemde düşüş eğilimindeki hareketi, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte 25 Şubat 2025 Salı borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 19:18 Güncelleme: 25.02.2025 - 19:18
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        Borsa neden düştü, sorusu son dönemin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Rusya-Ukrayna Savaşına yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. Peki, "Borsa neden düştü, 25 Şubat 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor? İşte detaylar...

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        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybederek 9.451,58 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 123,25 puan azalırken, toplam işlem hacmi 80,2 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,17 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 1,33 değer kaybetti.

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        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,54 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,57 ile inşaat oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

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        Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puanın destek, 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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