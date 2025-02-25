Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,54 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,57 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.