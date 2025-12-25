Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Boru döşemesi yapılan kanalda toprak kayması sonucu 3 işçi yaralandı

        Boru döşemesi yapılan kanalda toprak kayması sonucu 3 işçi yaralandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde doğal gaz hattı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 3 işçi yaralandı. Durumu ağır olan işçi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 22:22 Güncelleme: 25.12.2025 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de toprak kayması: 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne'de doğal gaz boru hattı döşeme çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 3 işçi yaralandı.

        Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesinde yürütülen çalışmalar sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan 3 işçi, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan işçilerden biri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        El konulan cennet papağanı yavrularına doğal yaşam parkında özenle bakılıyor

        Kentte bir kişinin belgesiz ve uygunsuz koşullarda çeşitli türlerde papağanlar sattığı ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        #edirne
        #Uzunköprü
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir