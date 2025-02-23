Ayrılmalarının üzerinden 17 yıl geçtikten sonra yeniden birlikteliğe başlayan ve 2022'de görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez ile Ben Affleck, evliliği sadece iki yıl sürdürebildi. Lopez, ağustos ayında mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, boşanma davasının açılmasından tam 20 hafta sonra anlaşmaya vardı. 6 Ocak'ta resmen boşanma anlaşmasını imzalamalarına rağmen, çiftin evliliğinin yasal olarak sona erme tarihi, 21 Şubat Cuma olarak açıklandı. İkili, mahkeme kararıyla yasal olarak bekâr ilan edildi.

Evlilik sözleşmesi imzalamadığı bilinen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, dostane bir şekilde ayrılırken, birbirlerinden eş desteği talep etmedi ve avukatlık ücretlerinin paylaşılmasını istedi. Ünlü çift, Beverly Hills'teki malikanenin satışından da ortak pay alacak.

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Jennifer Lopez ile Ben Affleck hakkında ayrılık haberleri, mayıs ayında gerçekleşen Met Gala'ya birlikte katılmamaları sonrası başlamıştı. Ardından pek çok etkinlikte ayrı ayrı görüntülenen ikili, ne doğum günlerini ne de ikinci evlilik yıl dönümlerini birlikte kutlamıştı.

55 yaşındaki Jennifer Lopez ile 52 yaşındaki Ben Affleck'in mahkemeye sunulan boşanma dilekçesinde, boşanma gerekçesi 'şiddetli geçimsizlik' olarak yer alıyordu. Ancak ortaya atılan iddialar, Ben Affleck'in eşini aldattığı yönündeydi. Affleck, Lopez'i aldattığı iddialarını yalanladı.

Jennifer Lopez, ayrılık sonrası verdiği bir röportajda; "İlişki içinde olmayı seviyordum ve biriyle yaşlanmak istiyordum. Bu şekilde bütün ve mutlu olacağımı düşünmüştüm ama değildim. Sonunda dersimi aldım. Bu, sadece 30 yılımı aldı" diye konuşmuştu.

Jennifer Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden iki çocuğu, Ben Affleck'in ise Jennifer Garner ile evliliğinden üç çocuğu var.