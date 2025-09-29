Boyabat nerede? Boyabat hangi şehirde, ilde, bölgede?

"Boyabat hangi şehirde?" sorusunun yanıtı, Türkiye'nin en kuzey ucu olan Sinop'tur. Ancak Boyabat, Sinop'un sahil şeridindeki merkez ilçesinin aksine, iç kesimde, dağların arasında verimli bir vadiye kurulmuştur. Bu konumu, onu bir liman kenti değil, bir tarım ve sanayi merkezi yapmıştır. Gökırmak'ın suladığı topraklarda yetişen "Boyabat Pirinci" ile ulusal bir üne kavuşan ilçe, aynı zamanda toprağa dayalı sanayinin (tuğla ve kiremit fabrikaları) de kalesidir. Boyabat Kalesi'nin gölgesinde uzanan ilçe, Kastamonu ve Samsun'u birbirine bağlayan kilit bir karayolu üzerinde yer alır. Okumaya devam ederek Boyabat'ın konumu hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz.

BOYABAT HANGİ İLDE VE HANGİ ŞEHİRDE BULUNUYOR?

"Boyabat hangi ilde?" ve "Boyabat hangi şehirde?" sorularının idari cevabı, Karadeniz'in incisi Sinop'tur. Boyabat, Sinop ilinin 9 ilçesinden biridir. Sadece Sinop'un değil, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin de en büyük ve en gelişmiş ilçesi olarak kabul edilir. Nüfusu ve ekonomik hacmiyle, idari olarak bağlı olduğu Sinop'un merkez ilçesiyle rekabet eden bir yapıya sahiptir.

Konum olarak Boyabat, Sinop şehir merkezinin yaklaşık 85-90 kilometre güneybatısında yer alır. Sinop merkezinin aksine denize kıyısı yoktur. İl merkezine ulaşım, Çangal Dağları'nı aşan ve Dr. İsmet Rıza Gürbüz Tüneli'nin de bulunduğu virajlı yollar üzerinden sağlanır. Boyabat, coğrafi olarak Sinop'tan çok Kastamonu'nun Taşköprü ve Hanönü ilçeleri ile Samsun'un Havza ilçesine daha yakın bir konumda bulunur.

BOYABAT HANGİ BÖLGEDE YER ALIR? "Boyabat hangi bölgede?" sorusunun yanıtı, Karadeniz Bölgesi'dir. Boyabat, Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alır. Ancak bu, Boyabat'ın tipik bir Karadeniz iklimine (bol yağışlı, ılıman) sahip olduğu anlamına gelmez. İlçe, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (iç kısımları) yer alır ve Küre Dağları'nın (İsfendiyar) güneyinde kalır. Bu dağ silsilesi, denizin nemli havasının iç kesimlere ulaşmasını büyük ölçüde engeller. Bu nedenle Boyabat'ın konumu, Karadeniz ikliminden ziyade, İç Anadolu Bölgesi'nin karasal iklimine daha yakın bir "geçiş iklimi" özelliği gösterir. Yazlar sahil şeridine göre daha sıcak ve kurak, kışlar ise çok daha soğuk ve kar yağışlı geçer. Bu iklim yapısı, ilçenin tarımsal desenini de belirlemiştir. REKLAM BOYABAT KONUMU NEDİR? "Boyabat konumu nedir?" sorusunun coğrafi cevabı, Gökırmak Vadisi'dir. Boyabat, Kızılırmak'ın en önemli kollarından biri olan Gökırmak'ın oluşturduğu geniş ve verimli bir ova (Boyabat Ovası) üzerine kurulmuştur. İlçe merkezi, bu ovanın ortasında yükselen iki sarp kaya kütlesinin (kalenin bulunduğu yer) etrafında ve Gökırmak'ın güney yakasında gelişmiştir.