Boyaca Chico - La Equidad maçı ne zaman?

Boyaca Chico ve La Equidad, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. Boyaca Chico 5 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken La Equidad 18 puanda ve 1. sırada. Boyaca Chico son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. La Equidad, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 542 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Boyaca Chico kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 2.70, La Equidad sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler.

Boyaca Chico önceki hafta Patriotas mücadelesinde 1-0 yenildi.

La Equidad, Junior karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Boyaca Chico, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

La Equidad, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda La Equidad 5 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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