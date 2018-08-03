Braintree Town - Halifax Town maçı istatistikleri

Braintree Town ve Halifax Town, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi Braintree Town, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Halifax Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 306 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Braintree Town kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Halifax Town sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.
Braintree Town önceki hafta Altrincham mücadelesinde 3-0 kazandı.
Halifax Town, Macclesfield Town karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.
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