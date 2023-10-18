Lionel Messi'den yeni rekor!
Arjantinli yıldız Lionel Messi adını bir kez daha tarihe yazdırdı... 36 yaşındaki futbolcu, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'in Peru'yu 2-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atarak yeni bir rekorun daha sahibi oldu.
Messi, bu kez Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde kırdığı rekorla gündemde.
Arjantin, Peru deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. Lionel Messi, 32 ve 42'nci dakikalarda kaydettiği 2 golle takımını galibiyete taşıdı.
Messi için ise bu başarı yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.
LUIS SUAREZ'İ GERİDE BIRAKTI
2023 Ballon d'Or'un favorilerinden olan yıldız oyuncu, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde ulaştığı 31 golle Luis Suarez'e ait 29 gollük rekoru geride bıraktı.
Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Messi için "Umarım oynayabildiği kadar oynar çünkü herkes onu sahada görmekten mutlu" dedi.
36 yaşındaki futbolcu ise takımın başarısına dikkat çekerek, oynadıkları her maçta tarihin en iyi takımı olmaya daha da yaklaştıklarını söyledi.