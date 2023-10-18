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        Haberler Dünya Ortadoğu GAZZE'DE SON DAKİKA! Nusayrat Mülteci Kampında bulunan camiye saldırıldı: Ölü ve yaralılar var

        Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar var

        Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar var

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 18:55 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:39
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        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
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        Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Ayn Calut Kuleleri yakınında bir camiyi hedef aldığı duyuruldu.

        ÖLÜ VE YARALILAR VAR

        Açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.

        NUSAYRAT MÜLTECİ KAMPI'NA BOMBARDIMAN

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        Sağlık ekiplerinden isminin açıklanmasını istemeyen kaynak da AA muhabirine, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Aksa Şehitleri Camisine saldırdığını belirtti.

        GENİŞ ÇAPLI ÖLÜM VE YIKIMLARA YOL AÇTI

        Söz konusu kaynak, İsrail saldırısının bölgede geniş çaplı yıkıma ve ölümlere yol açtığını, sağlık ekiplerinin yaralıları çevredeki evlere taşımaya çalıştığını belirtti.

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        #Nusayrat
        #haberler
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