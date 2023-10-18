GAZZE'DE SON DAKİKA! Nusayrat Mülteci Kampında bulunan camiye saldırıldı: Ölü ve yaralılar var

GAZZE'DE SON DAKİKA! Nusayrat Mülteci Kampında bulunan camiye saldırıldı: Ölü ve yaralılar var

Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar var Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı Giriş: 18.10.2023 - 18:55 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:39 facebook

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