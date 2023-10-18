Joe Biden İsrail'de: Netanyahu sarılarak karşıladı
İsrail'in dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısının gölgesinde ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e vardı. Ziyaret sırasında Biden ile Netanyahu uzun süre kucaklaşıp, sarıldıktan sonra görüşmenin yapılacağı alana birlikte gitti.
İsrail'in dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısının ardından Ürdün ziyareti iptal edilen ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e vardı.
Tel Aviv'e ulaşan Biden'ı, İsrail Başbakanı Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog karşıladı.
SARILARAK KARŞILADILAR
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'e gelen ABD Başkanı'nı sarılarak karşıladı.
KISA SÜRELİ SOHBET
Karşılamada Netanyahu ile Biden'ın uzun süre birbirlerine sarıldıkları ve ayaküstü kısa sohbet ettikleri görüldü. Ancak ne konuştukları duyulmadı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın ziyaretinde, "İsrail'in gerçek dostu olarak" bölgedeki durumla ilgili bilgiler alacağını, İsrail'in hedefleri ve gelecek planlarına ilişkin görüşmeler yapacağını açıklamıştı.
Kirby, Biden'ın İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini ancak üslubunun, "tehditkar veya düşmanca değil gerçek bir dost" gibi olacağının altını çizmişti.
ÜRDÜN ZİYARETİ İPTAL EDİLMİŞTİ
Öte yandan Ürdün’ün başkenti Amman’da bugün (18 Ekim) düzenlenmesi planlanan dörtlü zirveye Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Joe Biden ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas katılacaktı. Ancak üç lider de tek taraflı olarak görüşmeyi reddeti.
Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada ise Biden’ın Ürdün’de katılacağı dörtlü zirvenin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırının ardından Filistin'de 3 gün yas ilan edilmesi nedeniyle tarafların ortak kararıyla iptal edildiği öne sürülmüştü.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.