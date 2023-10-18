İsrail'in dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısının ardından Ürdün ziyareti iptal edilen ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e vardı.

Tel Aviv'e ulaşan Biden'ı, İsrail Başbakanı Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog karşıladı.

KISA SÜRELİ SOHBET

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Karşılamada Netanyahu ile Biden'ın uzun süre birbirlerine sarıldıkları ve ayaküstü kısa sohbet ettikleri görüldü. Ancak ne konuştukları duyulmadı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın ziyaretinde, "İsrail'in gerçek dostu olarak" bölgedeki durumla ilgili bilgiler alacağını, İsrail'in hedefleri ve gelecek planlarına ilişkin görüşmeler yapacağını açıklamıştı.

Kirby, Biden'ın İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini ancak üslubunun, "tehditkar veya düşmanca değil gerçek bir dost" gibi olacağının altını çizmişti.