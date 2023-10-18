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        Son dakika haberi Gazze için 3 günlük yas ilan edildi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası imzaladığı kararname ile 3 gün süreyle milli yas ilan edildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 18.10.2023 - 15:49 Güncelleme: 18.10.2023 - 23:14
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        Gazze için 3 günlük yas ilan edildi
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        Son dakika haberine göre İsrail'in Gazze'de bulunan El Ehli Arab Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısında aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 500'den fazla sivil hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararname ile Türkiye'de 3 günlük Milli Yas ilan edildi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'de 3 günlük Milli Yas ilan edildiği belirtildi. Kararnamede, "İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı, Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür" denildi.

        MİLLİ YAS (ULUSAL YAS) NEDİR?

        Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir.

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        Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.

        Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #son dakika
        #gazze
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