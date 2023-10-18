ABD'de kongre binasına giren 300 protestocu tutuklandı ABD Kongresi'nin önündeyim. Yahudi gruplar İsrail'in saldırıları için protesto yapıyordu ve bir anda insanlar ABD Kongresi'nin içine girdi. Polis yaklaşık 300 protestocuyu tutukladı

Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar şunları aktardı:

Amerika'da yaşayan Yahudi toplumundan gençlerden oluşan bir grup, savaşın sona ermesi için eylem yaptı. Barış İçin Yahudi Sesi adlı bir platformun yaptığı gösteride "'Barış gelsin, ateşkes olsun, işgali durdurun, çocuklar ölmesin' pankartları açıldı, sloganlar atıldı.

300 PROTESTOCU TUTUKLANDI

Kongre binasına giren 300 protestocu tutuklandı. Tutuklananların içinde Yahudi din adamları hahamların da olduğu bildirildi. Protestocular binanın içine bir anda girdiler. Polis bir anda protestocularla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı. Şu anda protestolar devam ediyor.

HAHAMLAR DUA ETTİLER

Burada farklı Yahudi grupları var. Hahamların dua ettiklerini gördüm. Amaç kamuoyunu dikkatini çekmekti. İçeriye girmeyen Yahudi din adamları burada hala protestolara devam ediyor.