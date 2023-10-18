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        Haberler Spor Futbol Türkiye'nin rakipleri netleşiyor... EURO 2024'e katılmayı garantileyen 9 ülke belli oldu! - Son Dakika Spor Haberleri - Futbol Haberleri

        EURO 2024'e katılmayı garantileyen 9 ülke belli oldu!

        Almanya'da düzenlenecek olan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın biletini cebine koyan ülkeler belli olmaya başladı. Ekim ayındaki milli ara geride kalırken toplamda 9 ülkenin şampiyonaya gitmesi kesinleşti. İşte vize alan ülkeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:15
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        2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ekim ayı maç takviminde karşılaşmalar tamamlanırken, şampiyonada mücadele edecek 9 takım belli oldu.

        2

        FRANSA

        3

        TÜRKİYE

        4

        İNGİLTERE

        5

        AVUSTURYA

        6

        İSKOÇYA

        7

        PORTEKİZ

        8

        BELÇİKA

        9

        İSPANYA

        10

        ALMANYA

        Haberi Hazırlayan: Özer Çak
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