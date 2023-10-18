EURO 2024'e katılmayı garantileyen 9 ülke belli oldu!
Almanya'da düzenlenecek olan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın biletini cebine koyan ülkeler belli olmaya başladı. Ekim ayındaki milli ara geride kalırken toplamda 9 ülkenin şampiyonaya gitmesi kesinleşti. İşte vize alan ülkeler...
Giriş: 18.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:15
1
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ekim ayı maç takviminde karşılaşmalar tamamlanırken, şampiyonada mücadele edecek 9 takım belli oldu.
2
FRANSA
3
TÜRKİYE
4
İNGİLTERE
5
AVUSTURYA
6
İSKOÇYA
7
PORTEKİZ
8
BELÇİKA
9
İSPANYA