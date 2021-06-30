Brezilya'da Covid-19 aşı anlaşmasında usulsüzlük iddiası 0:00 / 0:00

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324 milyon dolarlık Covid-19 aşısı sözleşmesinde usulsüzlük iddialarını, Brezilya'da Covid-19’da can kayıplarının 500 bini geçmesiyle desteği azalan Brezilya Devlet Başbakanı Bolsonaro reddetti. Pazartesi günü herhangi bir usulsüzlükten haberdar olmadığını söyledi.

Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queirogai da usulsüzlük suçlamaların araştırılacağını açıkladı.

İki ülke arasında yapılan Covid-19 aşılarına ilişkin sözleşmenin askıya alınmasına yönelik Brezilya Sağlık Bakanlığı, "Birlik BaşDenetçisi (CGU)’nun ön analizlerine göre sözleşmede herhangi bir usulsüzlük yok, ancak uygunluk için Sağlık Bakanlığı sözleşmeyi askıya almayı seçti." dedi.

Hindistan’ın Bharat Biotech firması da konuyla ilişki açıklama yaptı herhangi bir avans ödemesi almadığını ve Covaxin adlı aşının fiyatlandırmasının, Hindistan dışındaki hükûmetlere tedariki için doz başına 15 ila 20 dolar arasında belirlendiğini de sözlerine ekledi.

Brezilya’nın Hindistan’dan tedarik edeceği Covid-19 aşılarındaki usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen anlaşma, Brezilya'nın pandemi yönetimini araştıran senato tarafından da yakından inceleniyor.