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        Haberler Dünya İsrail'in Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 14'e yükseldi

        İsrail'in Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 14'e yükseldi

        Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 00:42 Güncelleme: 21.04.2024 - 00:43
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        İsrail'in mülteci kampındaki saldırılarında 14 kişi öldü
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        Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in perşembe (18 Nisan) gününden itibaren Tulkerim'e yönelik saldırılarında şehit olanların sayısı 14'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

        Saldırılarda yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin güncel bir bilgi henüz verilmezken, Filistin haber ajansı WAFA son olarak 18 Filistinlinin olaylarda yaralandığını duyurmuştu.

        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusunun 18 Nisan'dan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik baskının bittiği ve İsrail güçlerinin bölgeden çekildiği öğrenildi.

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        Ambulansların, İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından söz konusu mülteci kampına girebildiği kaydedildi.

        KAMPA BASKIN

        İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

        Tulkerim ile Nur Şems Mülteci Kampı'na İsrail ordusunca düzenlenen saldırılarda iki günde 7 Filistinli hayatını kaybetmişti.

        İsrail askerlerinin, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarda öldürdüğü 5 Filistinlinin naaşını alıkoyduğu açıklanmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Filistin
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