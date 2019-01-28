Brezilya'da ikinci baraj uyarısı: Binlerce kişi tahliye ediliyor

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Brezilya'da baraj çökmesi sonucu en az 37 kişinin hayatını kaybettiği güneydoğu bölgesinde binlerce kişiye ikinci barajın çevresini de tahliye etmeleri uyarısı yapıldı.
Cuma günü barajın çökmesiyle haber alınamayan yaklaşık 250 kişinin de ölmüş olabileceği ifade ediliyor.
Brumadinho'daki demir cevheri madeninde atık tortuyu depolamak için kullanılan barajın çökmesi sonucu işçilerin öğle yemeği yedikleri kafeterya ve çevredeki köyler çamura gömüldü.
Yetkililer, ikinci barajda yükselen su seviyesinin tehlike arz ettiği uyarısında bulundu ve Brumadinho'daki köprülerin kapatılması talimatını verdi.
Her iki baraj da Brezilya'nın en büyük maden işletmecisi Vale şirketine ait.
Vale, kurtarma çalışmaları ve zararın karşılanması için bütçesinden 6 milyar Brezilya reali (yaklaşık 1.6 milyar dolar) ayırdı.
Yaklaşık 39 bin kişinin yaşadığı Brumandinho bölgesindeki barajın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.
Minas Gerais vilayeti itfaiye birimi 366 kişinin kurtarıldığı, kurtarılanlardan 23'ünün hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Brumadinho'dan bildiren BBC muhabiri Julia Carneiro, bölgeye erişimin zor olduğunu kurtarma ekiplerinin yaralılara ulaşmakta zorlandığını aktardı.
Carneiro, çoğu kişinin kalın çamur tabakaların altında kaldığını ve çıkarılmalarının da güçleştiğini söyledi.
Bölgede işçileri taşıyan bir otobüs bulundu ancak otobüste kaç işçinin bulunduğu tespit edilemedi.
Cumartesi günü olay yerine helikopterle giden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro attığı tweete "yıkımın boyutlarını görünce duygulanmamak mümkün değil" dedi.
Brezilya'nın çevre koruma idaresi Ibama, Vale şirketinde ilk aşamada yaklaşık 66.5 milyon dolar ceza kesti.
Feijão demir cevheri madeni yakınındaki baraj Cuma günü yerel saatle 13.00 sıralarında çökerek aşağıdaki başka bir barajın dolmasına neden oldu.
Barajdaki atık su, baraj tesislerini, yakınlarındaki çiftlikleri ve köyleri çamura gömdü.
Sadece baraj tesislerinde 100-150 kadar çalışanın kayıp olduğu belirtiliyor.
Yollar da tamamen çamura gömüldüğü için arama ve kurtarma çalışmaları havadan yürütülüyor.
İlk etapta 100 kişiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarına bugün yeni ekiplerin de katılması bekleniyor.
1976'da inşa edilen baraj bölgede maden tortusunu kullanmak üzere yapılan birkaç barajdan biri.
12 milyon metreküp kapasitesi olan baraj 3 yıldır faal olmayan bir maden bölgesinde bulunuyordu.
Çöken barajdan ne kadar atık suyun çıktığı bilinmiyor.
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