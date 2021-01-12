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ABD'li otomotiv üreticisi Ford, flaş bir karar ile fabrika kapatma kararı aldı. Şirket yeniden yapılanma planları doğrultusunda Brezilya'daki fabrikalarının kapılarına kilit vurdu.

Ülkedeki 3 tesisinde üretimi durduran Ford'un bu kararının arkasında, Brezilya pazarının yüzde 26 daralmasının olduğu da belirtiliyor.

Verilen bilgiye göre, yapılan analizlerin Brezilya otomobil pazarının 2023'ten önce pandemi öncesi dönemi yakalayamayacağını göstermesi, Ford'un kararında etkili oldu.

Ford CEO'su Jim Farley, kapatma kararı ile ilgili olarak, "Güney Amerika ve Brezilya’da yüzyılı aşkın süredir varlığını sürdüren bir şirket olarak, bu tür kararların çok zor olduğunu biliyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir iş modeli için zor fakat gerekli bir karar verdik" dedi.

Öte yandan, Ford'un Brezilya'daki üretimi durdurmasının faturası ağır oldu. Yapılan açıklamaya göre, şirketin Brezilya'daki tesislerini kapatma kararı 4.1 milyar dolara mal olacak. Bu kapsamda, Ford'un kapatacağı fabrikaları için alıcı arayışına başladığı belirtiliyor.

Ford'un Brezilya'daki tesislerinde 5 bin kişi istihdam ediliyor. Firma, Brezilya’daki ilk tesisini 1920 yılında açmıştı.