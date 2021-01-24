Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolDünya Futbolu
ABONE OL

Brezilya’da futbolcuları taşıyan uçak düştü: 6 ölü

Brezilya’da Palmas Futbol y Regatas takımının üyelerini taşıyan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Kazada, Kulüp Başkanı Lucas Meira ile 4 futbolcu ve pilot hayatını kaybetti

Brezilya’da futbolcuları taşıyan uçak düştü: 6 ölü

Brezilya'da Palmas Futbol y Regatas takımının üyelerini ve Kulüp Başkanı Lucas Meira'yı taşıyan BE58 Baron modeli uçak, yarın yapılacak olan Copa Verde (Yeşil Kupa) maçında Vila Nova'ya karşı oynamak için Brezilya'nın Gois eyaletine gitmek üzere havalanmasının ardından kısa süre sonra yere çakıldı.

Brezilya'nın Tocantins eyaletinde bulunan Palmas şehrinden havalanan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden ötürü Luzimangues bölgesinin ormanlık alanına düştü. Yaşanan kazada, Brezilya’nın dördüncü liginde yer alan Palmas Futbol y Regatas takımının Kulüp Başkanı Lucas Meira ve Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule ve Marcus Molinari adlı dört futbolcu ve uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Futbol kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Hayatta kalan olmadığını bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Bu acı ve dehşet anında kulüp, gerekli desteği sunacaktır. Tüm hayatını kaybedenlerin aile üyeleri için dualarınızı eksik etmeyin” ifadeleri kullanıldı.

Yarın oynanacak maça ev sahipliği yapacak olan Vila Nova kulübünün yöneticileri, yaşanan trajik olayın ardından maçın ertelenmesini teklif etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş Göztepe maçı CANLI YAYIN - BJK maçı kaç kaç, skor ne? İlk 11'ler ve kadrolar...
FUTBOLKartal geri döndü!
Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOL88'de gelen zafer!
Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Mesut Özil'e mesaj!
FUTBOLYıldızlardan Mesut'a mesaj var!
Mesut Özil idmanda!
FUTBOLMesut idmanda!
Son dakika haberi | Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de: 3,5 yıllık sözleşme imzalandı
FUTBOLMesut Özil resmen Fenerbahçe'de
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Galatasaray ilk 11'ler - Spor Haberleri
FUTBOLTerim kararını verdi!
Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta? İşte Beşiktaş - Göztepe maçı muhtemel 11'ler -Spor Haberleri
FUTBOLSergen Yalçın'ın 11'i
Adil Gevrek: Youssuf'un transferini Galatasaray ile görüştük
FUTBOLBaşkan açıkladı: Galatasaray ile görüştük
Bilal Ceylan Beşiktaş'ta - Transfer haberleri
FUTBOLGenç sağ bek Beşiktaş'ta!
Sergen Yalçın'dan transfer sözleri
FUTBOLTransfer için flaş sözler