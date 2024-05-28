'Evde Tek Başına' evi satılık!
1990'da yayınlanan ve klasikler arasına giren 'Evde Tek Başına' filminin çekildiği ev satışa çıktı...
Dünyaca ünlü 'Evde Tek Başına' filminin evi satışa çıktı...
ABD'nin Chicago şehrinde bulunan ev, 1920'lerde inşa edildi. Yarım dönümlük arazide bulunan yapı, yaklaşık 400 metrekare oturum alanına sahip.
2012'de evi alan ev sahipleri, bir dizi değişikliğe giderek bodrum katına spor salonu ve sinema odası yaptırdı.
Bir klasik haline gelen filmdeki merdiven gibi öne çıkan özellikleri ise korudular.
2012'de 1 milyon 585 bin dolar karşılığında alıcı bulan ev, 5 milyon 250 bin dolar (yaklaşık 170 milyon TL) bedelle satışa sunuldu.