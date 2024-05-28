Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana atan kişinin B.D. adlı kişi olduğu belirlendi.