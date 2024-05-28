"BİR ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"

Görgü tanığı Yakup Yazıcı “Kadın yolun karşısına geçerken herhalde şoför onu görmedi. Bir anda arabanın altına aldı. Kadın sol taraftan darbeyi aldı. Sol ayak koptu. Ambulans geldi aldı götürdü. Karşı taraftan yolun karşısına geçiyordu. Bu yol üzerinde 50 metre ileride yine kaza olmuştu. Karı-koca onlar da yine hafriyat kamyonunun altında kalmıştı. Burada kamyonlar devamlı giriş çıkış yapıyor. Bunlara bir önlem alınması gerekiyorö dedi.