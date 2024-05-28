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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da Doğukan Uğur eşi Zahra Nojioua’nın boğazını kesip öldürdü

        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!

        Kadın cinayetinin son adresi İstanbul Fatih oldu. Doğukan Uğur, 2 yıl önce evlendiği Cezayir uyruklu eşi Zahra Nojioua'nın boğazını bıçakla keserek öldürdü. Polis, olay yerinden kaçan katil zanlısını arıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:42 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:42
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        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
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        İstanbul'da tüyler ürperten olay, Fatih Yedikule’de meydana geldi. İddialara göre, Cezayir uyruklu Zahra Nojioua (29), 2022 yılında geldiği Türkiye’de, Doğukan Uğur ile tanışarak evlendi.

        KARI KOCA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre evlilik sürecinde, ikili arasında sorunlar çıktı. Son olarak dün, Doğukan Uğur ile eşi Zahra Nojioua, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

        KATİL ZANLISI KAÇTI

        Tartışmanın ardından Doğukan Uğur eline aldığı bıçakla, eşinin boğazını kesti. Zahra Nojioua, kanlar içerisinde yere yığılırken, Doğukan Uğur ise olay yerinden kaçtı.

        POLİS, KATİL KOCAYI ARIYOR

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis, şüpheli Doğukan Uğur’u yakalamak için çalışma başlattı.

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