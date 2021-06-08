Brezilya’da neler oluyor? 0:00 / 0:00

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Uyuşturucu kaçakçılığı yapan çetelerin lideri olduğu iddia edilen bir kişinin polis tarafından vurulmasıyla ülkede uyuşturucu çetelerinin misilleme saldırıları yaşanıyor.

Artan saldırıların ardından Brezilya’da okullar kapandı ve toplu taşıma askıya alındı. Brezilya’nın en büyük eyaleti Amazonas’ın başkenti Manaus’ta kamu binaları, bankalar ve araçlar yağmalanıyor.

Guardian’ın aktardığı habere göre 21 araç yakıldı. Manaus Valisi Wilson Lima, ulusal muhafızların görevlendirilmesi talebinde bulundu.

Ülkede büyüyen şiddet sarmalı tam da ülkede aşı karşıtlığının büyüdüğü bir zamanda geldi. Guardian’ın Globo gazetesinden aktardığı habere göre de Manaus limanına yakın bir polis karakolu girişinde suçluların tekneye binerek kaçtığı ve aralarından birinin de el bombası attığı ancak bombanın patlamadığı bildirildi.

Amazonas’tan yetkililer saldırılar kapsamında 29 kişinin tutuklandığını ve 27 kişinin de bizzat şiddet sarmalına katıldığını açıkladı. 2 kişinin ise saldırıların planlanmasında etkili olduğunu söyledi.

Manaus sakinleri, yaşanan olaylar sonucunda dışarı çıkmaktan korktuklarını Guardian'a verdikleri röportajda söyledi.