Sanki hiç '30' yaşına gelmeyecekmişsiniz gibi düşünürsünüz ya da düşünürdünüz. Ama zamanın acımasızlığı karşısında duramayıp, göz açıp kapayıncaya dek '30'uncu yaşınızın içinde olduğunuzu görürsünüz.
Ama mesele zamanın su misali geçtiğini bilmek değil. Artık 30'uncu yaşınıza geldiğinizde yapmayı durdurmanız gereken bazı şeyler var. Neler mi?
Mesela;
Kredi kart limitini doldurmak
Kredi kartını ilk aldığınızda sanki para harcamıyormuşcasına kredi kartını hunharca kullanıp, daha sonra ödeme günü geldiğinde, bankamatiğe para yatırdığınızda acı gerçekle karşılaşırsınız. Ancak kredi kartını sadece ihtiyaç durumlarında kullanmanız gerektiğini bilmelisiniz.
Doktora gitmekten kaçınmak
23 yaşına gelen bir kişi hala yüksek metabolizmaya ve güçlü bir bağışıklık sistemine sahiptir. Bu yüzden muhtemelen kolay kolay hasta olmaz. O nedenle de 20'li yaşlarında olan birçok insan sağlığı için para ödemek istemez.
Ancak doğru olan bu değil. 'Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz' mantığını benimseyerek, sağlığınızı ihmal etmemeli ve gerekli kontrollerinizi yaptırmalısınız.
Egzersiz yapmamak!
Bu zamana kadar spor salonuna defalarca kaydolup gitmediyseniz artık gitme zamanınız geldi... Sağlıklı bir yaşama sahip olmak için sporu yaşam tarzı haline getirmelisiniz.
Fast food'u besin kaynağı olarak görmek! Abur cuburu, fast food'u hayatınızdan çıkarın. Çünkü uzun yaşamın sırrı Akdeniz tipi beslenmeden geçiyor.
Bütün paranızı bir hesapta tutmak!
Bankacılık işlemleri, faturaları ödemek, transfer yapmak... Birçok işlem yapıyorsunuz ama kartınızı kaybettiğiniz taktirde ihtiyacınız olan şeyleri yapamayacaksınız. O nedenle diğer banka seçeneklerini de düşünebilirsiniz.
Cep telefonlarında haddinden fazla zaman harcamak.
Y kuşağı (1980 ile 2000 yılları arasında doğmuş kuşak) için cep telefonsuz bir hayat düşünülemez olsa da kişi telefon ile arasına mesafe koymalıdır. Bu durum hem iş hayatınızda hem de sosyal ilişkilerinizde gelişme göstermenizi sağlayacak.
İnsan biriktirmemek! 'Yalnızlık Allah'a mahsustur' düşüncesinden giderek, yakınlarınıza, arkadaşlarınıza ve dostlarınıza daha çok değer vermeli, onlarla daha çok vakit geçirmelisiniz.
Eğitiminizi ötelemek.
Yurtdışında yapılan bir araştırmaya göre üniversiteye kayıtlı kişilerin yaklaşık yüzde 40'ı okulu bırakıyor. Üniversite tartışmasız hala başarının anahtarı. Eğer hala kariyerinize başlamak için eğitiminizi erteliyorsanız şimdi tam zamanı...
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