Her 2 uygulamadan 1’i verileri riske atıyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Günümüzde teknoloji devleri, en fazla veriyi toplayan kuruluşlar arasında yer alıyor. Ancak toplanan verilerin çok azının paylaşıldığını iddia ediyorlar. Böyle bir ortamda veri güvenliği kullanıcıların aklında ciddi soru işaretleri yaratıyor. Son dönemde 1000’e yakın ücretli ve ücretsiz Android uygulamasına yönelik Incogni’nin yaptığı araştırma da bu konuyu tekrar gündeme taşıdı.

Araştırmayı değerlendiren ve sosyal medya uygulamalarının yaklaşık ortalama olarak toplanan 20 veri noktasıyla en fazla kişisel bilgiyi topladığını aktaran Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, ‘’Ücretsiz uygulamalar, ücretli uygulamalara oranla 7 kat daha fazla veri toplarken 500 binden fazla kez indirilen popüler uygulamalar, daha az popüler uygulamalara oranla 6 kattan daha fazla veri depoluyor. Android uygulamaların yüzde 13.4’ünün ise kişilerin konum bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşıldığı biliniyor. Böyle bir ortamda kişisel veri güvenliği için endişe duyulması çok olası. Veri koruma ve güvenliği için çeşitli önlemlerin alınması ciddi sorunların önüne geçiyor’’ dedi.

EN FAZLA VERİYİ ALIŞVERİŞ UYGULAMALARI PAYLAŞIYOR

Araştırmaya göre en çok paylaşılan hassas bilgiler arasında e-posta adresleri, finansal bilgi ve belgeler yer alıyor. En çok veri paylaşımı yapılan farklı uygulama kategorileri mevcut olsa da online alışverişe dayalı uygulamalar ortalama 5.72 veriyle en çok veri paylaşımı yapan kategori olarak yerini alıyor.

Alışveriş uygulamalarını finans, harita, navigasyon, yiyecek ve içecek uygulamaları takip ediyor. Bu tür uygulamalar verileri pazarlama ajansları ve diğer işletmeler gibi üçüncü taraflarla paylaşıyor, hatta satıyor. Ayrıca uygulamaların yüzde 4.9’u da aktarım sırasında verileri şifrelemediğini kabul ediyor. Verilerin şifrelenmemesinin verileri hackerlere karşı oldukça hassas hale getirdiğine ve kişisel verilerin üçüncü şahıslara verilmesinin ciddi riskler oluşturduğuna değinen Serap Günal, veri paylaşımının kullanıcıları veri ihlalleri, kimlik hırsızlığı, takip ve siber tacize açık hale getirdiğinin altını çiziyor.

HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

Günal’a göre kişisel verilerin transfer akışını durdurmak ve hackerlerin kurbanı olma riskini azaltmak için kişisel bilgileri korumanın şu 4 önemli adımı bulunuyor:

1- Gereksiz uygulamaları indirmekten kaçının

İhtiyacınız olmayan uygulamaları indirmekten kaçınmak veri koruma konusunda kişisel olarak alınabilecek önlemlerin başında geliyor. Gereksiz çok fazla uygulama indirmek ve uygulamalara veri girişlerinin artması, ciddi bir kişisel veri depolamasına neden oluyor.

2- İndirdiğiniz her uygulamanın veri güvenliği bölümünü kontrol edin

Uygulamayı indirmenin kaçınılmaz olduğu durumlarda indirilen her uygulamanın veri güvenliği bölümünü kontrol etmek kişisel bilgilerin korunması konusunda yardımcı olacaktır.

3- Mümkün olan durumlarda sahte veri girin

İndirdiğiniz uygulamalar aracılığıyla sizden istenen bilgileri bazı durumlarda sahte bilgilerle doldurmak kişisel verilerin korunması hususunda önemli bir diğer noktadır.

4- Hizmeti kullanmayı bitirdikten sonra uygulamalardan verilerinizi silmesini isteyin

Uygulamaların yüzde 10’u topladıkları verilerin silinmeyeceğini açıkça beyan etse de yüzde 39’luk bir kısım hala veri silinmesine olanak sağlıyor. Bu tür uygulamalardaki hizmetleri kullandıktan sonra verilerinizin silinmesini isteyebilirsiniz.