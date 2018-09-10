ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında saflar sıklaşıyor. Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne getirilecek tarifelere ilaveten 267 milyar dolarlık yeni gümrük vergisinin daha kısa sürede uygulamaya hazır olduğunu kaydeden ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan atılan adımların meyvelerini vermeye başladığını duyurdu.



'ABD'DE ÜRETİLEBİLİR'

Ford Motor'un Çin'den yeni SUV ithal etmeme kararını değerlendiren Trump, bunun Focus Active'nin artık ABD'de üretileceği anlamına gelebileceğini yazdı. Ford Motor 31 Ağustos'ta Trump yönetiminin Çin'den ithal edilen araçlara getirdiği yüzde 25'lik ek gümrük vergisi nedeniyle Focus Active'in üretimine son verdiğini duyurmuştu. Şirket başka bir ülkede de üretimi düşünmediğini açıklamıştı. Trump ise tweet'inde "Bu daha başlangıç. Bu otomobil şimdi ABD'de üretilebilir ve Ford ek vergi ödemez" diye yazdı.





— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2018

Hemen ardından ikinci bir Tweet atan Trump, ABD, Çin'e otomobil satarken yüzde 25 vergi uygulanıyor. Çin, ABD'ye otomobil satarken uygulanan vergi ise yüzde 2. Kum bunun adil olduğunu söyleyebilir. ABD'nin diğer uluslar tarafından soyulduğu günler artık bitti" diye yazdı.

Ford Motor Company sözcüsü Mike Levine Trump'ın tweet'iüzerine yazdığı mesajda Focus Active'in ABD'de üretilmesinin kendileri için kârlı bir yatırım olmayacağını, rekabetçi olabilmeleri için yıllık satış rakamının 50 binin üzerine çıkması gerektiğini kaydetti.



'NFL'NİN İZLENME ORANI 10 YILIN EN KÖTÜ SEVİYESİNDE'



Pazar günü twitter fırtınası isteren ABD Başkanı, milli marş sırasında diz çöken oyuncular nedeniyle kızgın olduğu Ulusal Futbol Ligi'ni de (NFL) es geçmedi. NFL'nin ilk maçında izlenme oranlarının yüzde 13 azaldığına işaret eden Trump, bunun 10 yılın en kötü rakamı olduğuna vurgu yaptı. Trump, "Eğer oyuncular bayrağımız ve marşımız için gururla ayakta durursa ve bu da ekranlara gelirse, belki izlenme oranlara artar. Aksi halde daha da kötüleşir" diye yazdı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2018

NIKE'IN ONLİNE SATIŞLARI YÜZDE 31 ARTTI



NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın eski oyucusu Colin Kaepernick, 2016 yılında siyahlara yönelik polis şiddetine karşı ulusal marş okunurken diz çökme protestosunu başlatmıştı. Trump, Kaepernick'i sivil itaatsizle suçlamış ve başka bir ülkeye gitmesini önermişti. Sözleşmesini feshedilen futbolcu spor giyim markası Nike tarafından 30. yılına giren ‘Just Do it!' (Sadece yap!) kampanyasının yeni reklam yüzü olarak seçildi.

Muhafazakar ABD'liler ve Trump'ın destekçileri tarafından Nike'a karşı boykot kampanyalarında Nike markalı ayakkabı ve çoraplar yakıldı. Haberin duyulmasının ardından şirketin hisseleri bir günde 3.7 milyar dolar eridi. Ancak aradan birkaç gün geçtikten sonra Nike'in online satışlarının yüzde 31 oranında arttığı dikkat çekti.

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