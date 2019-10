İKİZLER PROJESİ

Oscar ödüllü yapımca Ang Lee'nin yönettiği ve Will Smith'in başrolünde oynadığı İkizler Projesi bilim-kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong ve Douglas Hodge'nin de rol aldığı filmde Will Smith, bir anda her hareketini önceden tahmin edebilen, genç bir ajan tarafından hedef alınıp takip edilen seçkin suikastçı Henry Brogan'ı canlandırıyor. Yapımcılığını Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg ve Don Granger'in üstlendiği yapım; geleneksel film kare hızının iki katından fazla olan, saniyede 60 kare hıza sahip yeni nesil bir dijital formatta çekildi. Bu yönüyle film, izleyicilere daha derinleştirilmiş ve gerçeğe yakın bir 3 boyut deneyimi sunuyor.