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Bu hafta burçları neler bekliyor? 15-21 Ekim 2018 haftalık burç yorumları!

Bu hafta burçları neler bekliyor? 12 burç bu hafta nelere dikkat etmeli? İşte Habertürk astroloji yazarı Bengü Kadakal Karagül'den 15-21 Ekim haftası burç yorumunuz...

15.10.2018 - 14:44 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Güneş Terazi burcunda ilerlerken burcun yöneticisi Venüs retroda olduğu için hafta boyu ilişkilerde iniş çıkış söz konusuyken, ortak anlayış geliştirmek geçtiğimiz günlere oranla biraz daha mümkün olacaktır.

Liderlik vasıflarımızı ortaya çıkaran koşullar söz konusu olurken, benmerkezci ve eleştirel tutumlar sergileyebiliriz. Hukuki konuların, önemli davaların söz konusu olacağı bir dönemdeyiz. Uluslararası yargı konularında geçmişten gelen hükümlerin karara bağlanması söz konusu olabilir.

Venüs ve Merkür görünümü iletişim ihtiyacının artacağına, zihinsel ve entelektüel etkinliklerin keyif vereceğine işaret ediyor. Görünüm esnasında Venüs retro olduğu için arzuların içsel ve derin tezahürleri daha derin anlamlar kazanacaktır.

ADALETSİZLİKLER SORGULANACAK

İlişkilerde anlam arayışları, düşünce birliği önemli olacaktır. Bu görünüm özde bir yanlarımızı açığa çıkarmak, zihni uyum ve armoniye programlamak için çok elverişli koşullar sunuyor. Adil olduğumuz kadar adalete, sevebildiğimiz kadar sevgiye mazhar oluruz. Adalet ve eşit haklar konularında kadınları ilgilendiren; eşitsizliği yaratan sebeplerin tartışılacağı gündemler olabilir.

Önümüzdeki aylarda sıkça konuşulacak olan; temeli 1994 yılında atılmış bazı kanunlar gündem olabilir. Tarımsal üretim, ürünlerin aracısız tüketiciye ulaşması, tarımda devlet desteği konularına girişler yapılabilir. Kamu finansman açıkları, vergiler tartışılabilir.

Değer yaratma arzumuzun yükseleceği önümüzdeki günlerde; iyi eğitim almış alanında öncü bilim insanları, felsefeci, yazarlar, sanatçılar ve sporcular öne çıkabilir.

Jüpiter Akrep burcunda ilerliyor. Ezoterik açıdan bilgeliği, ruhsallığı, maddi ve manevi zenginliği anlatan bu gezegen iyilik ve şans getirir. Kişiye fırsat verip, deneyim kazandırır. Şayet sunulan fırsatlar doğru değerlendirilirse gelişme, büyüme gerçekleşir.

Jüpiter bulunduğu burçta bolluk, bereket, kendiliğinden akan bir şans ve doğal yetenekler vadetmektedir. Jüpiter Akrep burcunda derin düşünen, dayanıklı, güçlü, sezgi sahibi, insan ruhunu derinden anlayan yanlarımızı besler.

Aksini kullanırsak her konuda aşırı, kendini ve etrafı tüketen, kinci, kavgacı, kendi çıkarları için başkalarını kullanan, başkalarını yıpratmaktan zevk alan, kötülüğü büyüten ve besleyen vasıflarımız açığa çıkar. Bugünlerde Jüpiter Akrep’te dogmatik inançlardan doğan, insanın özgürlük ihtiyacını ve doğal haklarını kısıtlayan konulara vurgu yapıyor.

Vicdanlı ve şefkatli çözüm arayışları öne çıkıyor. Jüpiter insanın bilge yanına vicdanlı davranması için seslenirken nefse dayalı ilkel güdüler aksini yaratabilir. Hafta ortası halkın huzurunu bozan olaylar yaşanabilir.

HAFTA BOYUNCA ETKİN OLACAK YAKICI DUYGU VE TUTUMLAR: Yersiz konuşma, militan, ayrıştırıcı tutumlar, insanlar arasına nifak sokma, başkalarının başarısını çekememe, fazla ihtiras, kendi ihtiyaçları için başkalarını manipüle etme, öneri kabul etmeme, agresif, tartışmacı, kıskanç.

HAFTA BOYUNCA ETKİN OLACAK YAPICI DUYGU VE TUTUMLAR: Bilgiye dayalı ifade, saygı, girişimci çabalar, kendi kendine yetme, vicdanlı vasıflar, gelişkin liderlik unsurları, cesaret, kendi yeteneklerine güvenip öne çıkarma, sadakat, sabır.

 

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